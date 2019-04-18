'Altın ve yakut işlemeli halının' değeri ortaya çıktı
Bursa'da yurt dışından getirdikleri altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halı ile çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, savcılık ifadelerinde halıyı Orta Doğu'dan getirdiklerini, değerinin 1 milyon lira olduğunu; ancak paraya sıkıştıkları için 650 bin liraya satacaklarını söylediği öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın ve yakut işlemeli olduğu öne sürülen bir halının yurt dışından kaçak yollarla getirilerek Türkiye'de pazarlanacağı bilgisine ulaştı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma, müşteri gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.
Ekipler, Bursa'da buluştukları zanlılar A.Y, K.M, E.K, T.Y, O.K. ve T.T'yi yakaladı. Eni 1,20 ve boyu 1,80 metre olan halıya ise el konuldu.
Ayrıca, A.Y'nin iş yerinde yapılan aramalarda iki gözyaşı şişesi, figürlü 3 mermer heykel, 3 toprak kap, metal yağdanlık, tarihi Rumca baskılı kitap, insan figürlü metal mezar taşı, iki tüfek, toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para ile 140 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
1 MİLYON LİRALIK HALIYI 650 BİN LİRAYA SATACAKLARMIŞ
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi hakkında '5607, 2863 ile 6136 sayılı kanunlara muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin, savcılık ifadelerinde halıyı Orta Doğu'dan getirdiklerini, değerinin 1 milyon lira olduğunu; ancak paraya sıkıştıkları için 650 bin liraya satacaklarını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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