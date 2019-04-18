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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

'Altın ve yakut işlemeli halının' değeri ortaya çıktı

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Bursa'da yurt dışından getirdikleri altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halı ile çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, savcılık ifadelerinde halıyı Orta Doğu'dan getirdiklerini, değerinin 1 milyon lira olduğunu; ancak paraya sıkıştıkları için 650 bin liraya satacaklarını söylediği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın ve yakut işlemeli olduğu öne sürülen bir halının yurt dışından kaçak yollarla getirilerek Türkiye'de pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma, müşteri gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.

Ekipler, Bursa'da buluştukları zanlılar A.Y, K.M, E.K, T.Y, O.K. ve T.T'yi yakaladı. Eni 1,20 ve boyu 1,80 metre olan halıya ise el konuldu.

Ayrıca, A.Y'nin iş yerinde yapılan aramalarda iki gözyaşı şişesi, figürlü 3 mermer heykel, 3 toprak kap, metal yağdanlık, tarihi Rumca baskılı kitap, insan figürlü metal mezar taşı, iki tüfek, toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para ile 140 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

1 MİLYON LİRALIK HALIYI 650 BİN LİRAYA SATACAKLARMIŞ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi hakkında '5607, 2863 ile 6136 sayılı kanunlara muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin, savcılık ifadelerinde halıyı Orta Doğu'dan getirdiklerini, değerinin 1 milyon lira olduğunu; ancak paraya sıkıştıkları için 650 bin liraya satacaklarını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altın ve yakut işlemeli halının değeri ortaya çıktı

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