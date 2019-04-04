Altın oran nedir? Altın oran hesaplama nasıl yapılır?
Altın oran, doğada bulunan varlık ve yapıların birçoğunda bulunmaktadır. İnsan yüzünde de bulunan altın oran, estetik manada önem arz etmektedir. Peki, altın oran nasıl hesaplanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın oran, doğadaki varlıkların yapılarında bulunan özel bir orandır. Kabaca, büyüğün küçüğe oranıdır. Doğada belirgin olarak insan vücudunda, kabuklu deniz hayvanlarında, ağaç dallarında görülür.
İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır ki özellikle bu konu yüz estetiğini daha çok yakından ilgilendiriyor. Ancak bu oranlandırma, bilimadamları ve sanatkârların beraberce kabul ettikleri “ideal bir insan yüzü” için geçerlidir. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. İnsan yüzünde altın oranlar şöyledir: Yüzün boyu / Yüzün genişliği; dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu; yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası; ağız boyu / Burun genişliği; burun genişliği / Burun delikleri arası; göz bebekleri arası / Kaşlar arası. Bu oranlar daha da artırılabilir.
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