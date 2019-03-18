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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE (DHA)
18.03.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Altın madalya bayrakla göndere çekildi

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104’üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı yapıldı.Törende TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk Bayrağı'na takıldı ve göndere çekildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da çok sayıda temsilci katıldı. Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brawn, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda Askeri Ataşesi Yarbay Elma Thomas da törende hazır bulundu.

Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Altın madalya bayrakla göndere çekildi
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk Bayrağı'na takıldı.

Altın madalya bayrakla göndere çekildi
Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk Bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı’na bıraktı.

Altın madalya bayrakla göndere çekildi
21 PARE TOP ATIŞI

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında denizde TCG Burgazada Fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi. MİLGEM Projesi kapsamında yerli imkanlar ile yapılan TCG Burgazada’nın top atışları ilgi ile izlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104 yılı kutlamaları denizde de TCG Burgazada Fırkateyni'nin 21 pare top atışıyla başladı. Çanakkale Limanı önünde demirleyen TCG Burgazada sabah 09.00’da 21 pare top atışı gerçekleştirdi. TCG Burgazada’nın selamlama atışları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bir çok vatandaş top atışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altın madalya bayrakla göndere çekildi

 

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