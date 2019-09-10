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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Altın Koza Film Festivali ne zaman başlayacak?

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Altın Koza Film Festivali ne zaman başlayacak?

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ne zaman başlayacağı, sinemaseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Altın Koza Film Festivali ne zaman başlayacak?

Bu sene 26'ncısı düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festivali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Festivalde, jüri tarafından 52 film arasından seçilen 12 eser, adını Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finaline yazdırdı. İşte, Altın Koza Film Festivali'ne ilişkin ayrıntılar...

Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek. Öte yandan festivalde gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz üstlenecek.

Yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan'ın jüri üyesi olarak yer alacağı festivalde bu yıl filmler, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yanı sıra Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere dört kategoride yarışacak.

"Altın Koza Ödülleri" ise 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak, "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü" de aynı törende sahiplerine verilecek.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yanı sıra, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere 4 kategoride yarışma düzenlenecek.

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