Altın fiyatlarında günün açılış fiyatları ne kadar? Gram altın ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları geçtiğimiz iki haftalık süreçte dalgalı bir kur izlemesine rağmen fiyatların aşırı bir değer kaybı içinde olmaması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih edilen altın türlerinde en öne çıkan ürün çeyrek altın ve gram altın olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarında günün açılış fiyatları ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 279 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri de değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 458 lira seviyesinde olurken, 448 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 917 liradan işlem görürken, 894 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1886 lira olurken, 1859 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 257 lira olurken, 254 liradan geri alınıyor.
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