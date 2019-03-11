Altın fiyatları haftaya kaç liradan başladı? 11 Mart altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAltın fiyatları haftaya kaç liradan başladı? 11 Mart altın fiyatları
GeriGündem Altın fiyatları haftaya kaç liradan başladı? 11 Mart altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.03.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftaya kaç liradan başladı? 11 Mart altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları haftaya kaç liradan başladı? 11 Mart altın fiyatları

11 Mart Pazartesi gününe dair altın fiyatları hakkında bilgileri araştıran vatandaşlar, sabah saatleri itibariyle sorgulamalarına başladı. Geçtiğimiz hafta 222 lira seviyesinde seyrederken günden güne artış gösteren altın fiyatları, haftaya 227 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında anlık bilgiler

Altın fiyatları hakkında güncel bilgileri sorgulayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kazandığı ivmeyle birlikte pazartesi gününe 227 lira seviyesinden başlayan altın fiyatları, şu an çeyrek ve yarım seçenekleri ile merak konusu oldu. İşte, günün en son altın fiyatları bilgisi 

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Mart Pazartesi günü piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları;

Gram seçeneğinde alış 225, satış 227,
Çeyrek altın seçeneğinde alış 367, satış 375,
Yarım altın seçeneğinde alış 735, satış 750,
Cumhuriyet altını seçeneğinde alış 1514, satış 1529 lira olarak seyrediyor. 

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ne yaptınız çocuklar? Yarış ölümle bitti

Gece saatlerinde hareketli dakikalar!

"AK Partili ve MHP'li kardeşlerim" diye seslendi ve bu çağrıyı yaptı

Bir garip olay! "Başıma ne geldiyse iki yumurtadan geldi"