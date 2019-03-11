Altın fiyatları haftaya kaç liradan başladı? 11 Mart altın fiyatları
11 Mart Pazartesi gününe dair altın fiyatları hakkında bilgileri araştıran vatandaşlar, sabah saatleri itibariyle sorgulamalarına başladı. Geçtiğimiz hafta 222 lira seviyesinde seyrederken günden güne artış gösteren altın fiyatları, haftaya 227 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek ve yarım altın fiyatları hakkında anlık bilgiler
Altın fiyatları hakkında güncel bilgileri sorgulayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kazandığı ivmeyle birlikte pazartesi gününe 227 lira seviyesinden başlayan altın fiyatları, şu an çeyrek ve yarım seçenekleri ile merak konusu oldu. İşte, günün en son altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 Mart Pazartesi günü piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları;
Gram seçeneğinde alış 225, satış 227,
Çeyrek altın seçeneğinde alış 367, satış 375,
Yarım altın seçeneğinde alış 735, satış 750,
Cumhuriyet altını seçeneğinde alış 1514, satış 1529 lira olarak seyrediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle