Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor? 29 Haziran altın fiyatları
Altın fiyatları 29 Haziran Cumartesi günü fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, perşembe ve cuma gününü yatay seyirle tamamladı. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadardan satılıyor? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları, hafta sonu da yatırımcıların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek bazındaki fiyatları merak konusu olan altın, 29 Haziran Cumartesi günü araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 260 lira alış, 262 lira satış,
Çeyrek altın 425 lira alış, 433 lira satış,
Yarım altın 850 lira alış, 867 lira satış,
Cumhuriyet altını 1749 lira alış, 1767 lira ile işlem görüyor.
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