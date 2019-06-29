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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor? 29 Haziran altın fiyatları

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor? 29 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları 29 Haziran Cumartesi günü fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, perşembe ve cuma gününü yatay seyirle tamamladı. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadardan satılıyor? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları, hafta sonu da yatırımcıların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek bazındaki fiyatları merak konusu olan altın, 29 Haziran Cumartesi günü araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle hareket ediyor.

Gram altın 260 lira alış, 262 lira satış,
Çeyrek altın 425 lira alış, 433 lira satış,
Yarım altın 850 lira alış, 867 lira satış,
Cumhuriyet altını 1749 lira alış, 1767 lira ile işlem görüyor.

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