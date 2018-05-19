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    Altın fiyatları dikkatle takip ediliyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

    Hürriyet Haber
    19.05.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Altın fiyatları en son ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları dikkatle takip edilirken, özellikle hafta sonları düğünlere gidecek vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyorlar. Peki altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

    Altının gram fiyatı son olarak 186.73 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 304 lira seviyesinde satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1239 liradan alıcı buluyor.

    ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 186,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 305,00 lira, Cumhuriyet altını 1.244,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 186,00 liradan işlem gördü.

    Etiketler: gram altın , gündem
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