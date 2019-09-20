Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Eylül Çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatlarındaki yükselişin ardından özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Hafta sonuna yaklaşılırken, hem yatırım yapmak isteyenler hem de hediyelik olarak altın düşünenler altın türleri arasında en çok çeyrek altın ve gram altını tercih ediyorlar. Peki Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram satış fiyatı 276 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının fiyatları da değişti.
Çeyrek altının alış fiyatı 400 lira olurken, satış fiyatı 449 liradan işlem görüyor.
Yarım altının satış fiyatı 877 lira seviyesinde olurken, 899 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1822 lira olurken, 1850 liradan satılıyor.
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