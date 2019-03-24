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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.03.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın alış ve satış fiyatları

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Sorusu hafta başından bu yana soruluyor. Altın yatırımlarını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

24 Mart tarihli altın fiyatlarını derledik:

Gram altın fiyatları bugün 243 lira seviyesinde satılıyor. Çeyrek altın fiyatları ise 387 liradan satılırken, 378 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 776 liradan işlem görürken, 756 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1595 liradan satılırken, 1571 liradan geri alınıyor.

ALTIN FİYATLARI EN SON NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan, 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satıldı.
(EE-E)

 

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