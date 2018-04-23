‘Altın elbiseli adam’ın kusuru yoktu

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim, motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu, geçtiğimiz 25 Temmuz 2017'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetmişti. Emlak danışmanı Buğra Erdem, eşi Halide Yasemin Erdem ile birlikte 25 Temmuz 2017 günü otomobiliyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yönüne ilerliyordu.

Çift, gece 02.00 sıralarında köprü girişinde bakım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda durdu. İddiaya göre; otomobili durdurup, dörtlüleri yaktı eşiyle tartışmaya başladı. Daha sonra Erdem, öfkeli bir şekilde aşağı inip, yan şeride doğru yürüdü. Bu sırada Avrupa çıkışı istikametine ilerleyen Barkın Bayoğlu, kullandığı motosiklet ile hızla Erdem'e çarptı. Erdem ve Bayoğlu hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buğra Erdem ve Barkın Bayoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KEŞİF YAPILDI

Soruşturma sürerken Barkın Bayoğlu'nun ailesi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, aile oğullarının ölümünde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kusurunun olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Mahkeme tarafından oluşturulan bir heyet, 9 Ağustos günü Bayoğlu'nun öldüğü yerde keşif yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden raporda, ünlü motosikletçinin kendi ölümünde kusursuz olduğu, Buğra Erdem'in ise tam kusurlu olduğu rapor edildi.Olayda kazaya karışan tarafların ölmesi nedeniyle soruşturma takipsizlik kararıyla kapatıldı.

Tarafların yapılan otopsi işlemlerinde Buğra Erdem'in kanında alkol tespit edildiği ve üstünde esrar yapımında kullanılan hint keneveri bulunduğu iddia edildi.