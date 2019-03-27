Altı yıl üç ay hapis cezası
Eski futbolcu İsmail Demiriz, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözleri sorulan tutuksuz sanık Demiriz, “Suçlu olmayan bir insanın ben suçsuzum demesi bile bana çok ağır geliyor. Ama mecburen bunu söylemek zorundayım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum. 41 defa A milli oldum. Herkes beni tanır. Herkes benim nasıl bir insan olduğumu bilir. Bu ülkeye yıllarca hizmet ettim. Bu ülkede insanları sevinçten sokaklara çıkarttım. Benden nasıl terörist olur? Beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti Demiriz’i ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, yurtdışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.
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