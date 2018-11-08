Altı ağır müebbet talebi
Mahkûm Ulaş Yurdakul’u cezaevinde döverek öldürmekle suçlanan altı mahkûma ‘İrade birliği içinde ve birlikte defalarca tekmeler, paspas sopası ile darp ederek, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağır müebbet hapis verilmesi istendi.
Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, mahkûm Ulaş Yurdakul’un altını ıslattığı ve kişisel bakımına dikkat etmediği gerekçesiyle koğuşta değil, merdiven altına yerleştirilen yatakta yatırıldığı belirtildi. Yurdakul’un 1 Ocak 2017’nin ilk saatlerinde sanık Nihat Şen, Serkan Evran, İbrahim Armağan ve Mehmet Alkan tarafından tekme, yumruk ve paspas sopasıyla defalarca dövüldüğü ifade edildi. Aynı gün saat 10’da İdris Çakmak; saat 11 ve 12’de ise Şen, Evran, Alkan, Armağan, Çakmak ve Recep Okumuş tarafından bir kez daha dövüldüğü anlatıldı. Dayak sonrası Yurdakul’un fenalaştığı ve götürüldüğü hastanede öldüğü kaydedildi. Altı sanığa ‘İrade birliği içinde birlikte defalarca tekme, yumruk ve paspas sopası gibi aletlerle darp ederek canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; Murat Sevim ve Aydın Zararsız’a da ‘suçu bildirmeme’ suçundan bir yıla kadar hapis istendi. Beraat eden bir sanık hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ ve ‘suç delillerini gizleme’ eylemlerinden suç duyurusunda bulunuldu.
Yurdakul Ailesi’nin avukatı Hakan Günaslan, Zararsız’a da ‘kasten öldürme’ suçundan ceza istenmesi gerektiğini savundu. Bir sonraki duruşma 21 Aralık’a bırakıldı.
HÜRRİYET GÜNDEME TAŞIMIŞTI
Hürriyet, Ulaş Yurdakul’un Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen sekiz kişi tarafından linç edilmesine ilişkin haberi 29 Aralık 2017’de ‘Telefonda linç itirafı’ başlığıyla duyurmuştu.
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