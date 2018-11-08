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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
08.11.2018 - 20:42, Son Güncelleme:

Altı ağır müebbet talebi

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Altı ağır müebbet talebi

Mahkûm Ulaş Yurdakul’u cezaevinde döverek öldürmekle suçlanan altı mahkûma ‘İrade birliği içinde ve birlikte defalarca tekmeler, paspas sopası ile darp ederek, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağır müebbet hapis verilmesi istendi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, mahkûm Ulaş Yurdakul’un altını ıslattığı ve kişisel bakımına dikkat etmediği gerekçesiyle koğuşta değil, merdiven altına yerleştirilen yatakta yatırıldığı belirtildi. Yurdakul’un 1 Ocak 2017’nin ilk saatlerinde sanık Nihat Şen, Serkan Evran, İbrahim Armağan ve Mehmet Alkan tarafından tekme, yumruk ve paspas sopasıyla defalarca dövüldüğü ifade edildi. Aynı gün saat 10’da İdris Çakmak; saat 11 ve 12’de ise Şen, Evran, Alkan, Armağan, Çakmak ve Recep Okumuş tarafından bir kez daha dövüldüğü anlatıldı. Dayak sonrası Yurdakul’un fenalaştığı ve götürüldüğü hastanede öldüğü kaydedildi. Altı sanığa ‘İrade birliği içinde birlikte defalarca tekme, yumruk ve paspas sopası gibi aletlerle darp ederek canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; Murat Sevim ve Aydın Zararsız’a da ‘suçu bildirmeme’ suçundan bir yıla kadar hapis istendi. Beraat eden bir sanık hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ ve ‘suç delillerini gizleme’ eylemlerinden suç duyurusunda bulunuldu.

Yurdakul Ailesi’nin avukatı Hakan Günaslan, Zararsız’a da ‘kasten öldürme’ suçundan ceza istenmesi gerektiğini savundu. Bir sonraki duruşma 21 Aralık’a bırakıldı.

HÜRRİYET GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Hürriyet, Ulaş Yurdakul’un Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen sekiz kişi tarafından linç edilmesine ilişkin haberi 29 Aralık 2017’de ‘Telefonda linç itirafı’ başlığıyla duyurmuştu.

Telefonda linç itirafı
Telefonda linç itirafı
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