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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriAltaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi
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İHA
21.10.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi 

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Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi 

İstanbul Şişli’de yasaklı yere aracını park etmesi üzerine kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Gazeteci Fatih Altaylı, Harbiye Polis Merkezi’nde memurdan özür diledi. Birbirine sarılan Altaylı ve memur bir süre sohbet etti.

Şişli Harbiye Abdi İpekçi Caddesi üzerinde geçtiğimiz Salı günü Gazeteci Fatih Altaylı, aracını yasak yere park etmişti. Burada Altaylı, anons ederek kendini uyaran polis memurlarına eşinin hastanede olduğunu belirterek iddiaya göre hakaret etmişti. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilmesi sonrasında sosyal medyada tepki toplamıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret” ve “tehdit” suçundan soruşturma başlatmış ve Altaylı'nın “şüpheli” sıfatıyla karakolda ifadesi alınmıştı. Gelişmelerin ardından Altaylı, bugün Harbiye Polis Merkezi’nde hakaret ettiği öne sürülen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdullah isimli polis memurunu ziyaret etti. Ziyarete Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Trafik Denetleme Şube Müdürü B Bölge Ekipler Amiri Arif Gürer ve Harbiye Polis Merkezi Amiri eşlik etti. Ziyarette Altaylı, hakaret ettiği öne sürülen memura sarılarak helallik istedi. 

“Tüm teşkilattan özür dilerim” 

Altaylı, “Arkadaşla tatsız bir şey yaşadık. Eşim çok rahatsızdı, otomobile binecektim. Arkadaşlar da iş stresi, yoğun trafik ve gelen giden olunca bize izin vermedi. Ben de kendisine değil ama çekip giderken ağzımdan hoş olmayan cümleler çıktı. Hem ondan hem de diğer tüm arkadaşlardan, bize hizmet eden, koruyan kollayan arkadaşlarımızdan özür dilemek isterim. Bir daha inşallah böyle bir şey olmaz. Hayatımda ilk defa oldu ve son olur. Abdullah kardeşim de bize yardım etmek konusunda biraz daha duyarlı olacak. Ben ondan özür dilerim” dedi. 

“Tamamen iletişim eksikliğinden kaynaklı oldu” 

Polis memuru Abdullah ise, “Aramızda yaşanan olay tamamen iletişim eksikliğinden kaynaklı oldu. Bir daha olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

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