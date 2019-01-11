Altan Kardeşler ve Ilıcak’a bozma talebi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’den mahkûm olan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının bozulmasını istedi.
Bozma istemli tebliğnamede, sanıkların Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan değil, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yargılanmaları talep edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ü, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı. İstinaf, FETÖ’nün medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında, 6 sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar vermişti.
İstinaf mahkemesinin kararının temyizi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini hazırladı. Bozma istemli tebliğname temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Tebliğnamenin daire açısından bağlayıcı bir niteliği de bulunmuyor.
NE OLACAK
Daire, Başsavcılığın görüşü doğrultusunda kararı verirse Altan Kardeşler ve Ilıcak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan değil, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yeniden yargılanacak. Müebbet hapis cezaları da Yargıtay’dan dönmüş olacak. Daire, tebliğnamenin aksi yönde karar verirse istinaf gibi mahkûmiyetleri onayabilecek.
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