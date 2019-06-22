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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.06.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Alt geçitte akılalmaz kaza! Bu hale geldiler

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Denizli’de alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girerken, çarpışmanın etkisiyle üst üste çıkan araçlarda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Antalya kara yolu üçgen köprülü kavşakta meydana geldi. Delikliçınar alt geçidinde yaşanan kazada iddialara göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 SN 203 plakalı otomobil, önünde seyreden 20 AU 707 Hüseyin D. idaresindeki lüks araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek Mustafa M.’nin kullandığı 20 ASN 18 ve Ferhat T. yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lüks araç otomobillerin üstüne çıktı. Akıllara durgunluk veren kazanın ardından olaya neden olan 20 SN 203 plakalı otomobilin şoförünün olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı öne sürüldü. Kazada sürücülerden Hüseyin D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, herhangi başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçlarda güvenlik önlemi aldı.

Alt geçitte akılalmaz kaza Bu hale geldiler

Kaza sonrası Denizli-Antalya karayolu tek taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Alt geçitte akılalmaz kaza Bu hale geldiler

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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