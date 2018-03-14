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    ALS hastalığı nedir? ALS hakkında bilinmeyenler

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü profesör Stephen Hawking’in hayatını kaybetmesi ardından ALS (Amyotrofik lateral skleroz) yeniden gündeme geldi. Peki ALS hastalığı nedir? İşte tüm sinir sistemini etkileyen ve yaşamı zorlaştıran ALS hastalığı hakkında merak edilenler!

    Türkiye’de de 10 bin kişinin muzdarip olduğu ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in de yakalandığı ALS hastalığının görülme sıklığı 100 binde 1-3. Yapılan haber ardından ALS hastalığının detayları yeniden araştırma konusu oldu.

    Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), omurilikte belli bir bölgenin harabiyeti ile başlayıp sinirleri ve kasları etkileyen ve zayıflamalarına sebep olan ilerleyici bir hastalık. Sebebi henüz bilinmeyen ALS’nin kesin bir tedavisi yok ancak hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemlerle yaşam süresi artabiliyor.

    Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalananların yaşam süresinin, bir protein sayesinde uzayabileceği belirtildi.

    ALS HASTALARININ ÖMRÜ UZAYABİLİR

    ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalananların yaşam süresinin uzayabileceğini ve hastalığın başlangıcının ertelenebileceğini gösterdi.

    Araştırmacılardan Jeffrey Johnson, “Nrf2” proteininin etkin hale geldiğinde, sinir sistemini etkileyen hastalıkların gelişimine bağlı hücreleri koruyan başka yüzlerce proteini kontrol ettiğini belirtti.

    Johnson, aynı mekanizmayı değerlendiren bazı deneylerin beyinle ilgili Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi hastalıklarda önemli sonuçlar verdiğini ifade etti.

    Araştırma, “Journal of Neuroscience” dergisinde yayımlandı.

    İlk kez 1874 yılında tanımlanan ALS, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybı nedeniyle gelişiyor. Bu hücrelerin kaybı kaslarda düşüklük ve erimeye yol açıyor. Yavaş yavaş ilerleyip hastayı solunum, yutma güçlüğü ve kas güçsüzlüğüyle yatağa düşürüyor. Zihinsel işlevler ve bellek ise bozulmuyor. Hastalığın ileri evrelerinde felç geçiriliyor.

    Omurilikte kasları besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kasların beslenememesi ve katılaşması olan ALS ABD’de, kırdığı rekorlar nedeniyle “demir at” olarak bilinen, ancak kariyeri bu hastalık nedeniyle sona eren Amerikalı beyzbol oyuncusu Lou Gehrig’in adıyla anılıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde ALS, motor sinir hastalığı (MHS) ya da Charcot hastalığı olarak da geçiyor.

     

     

    Etiketler: ALS hastalığı nedir? , ALS hastalığı , SeoHaber , gündem
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