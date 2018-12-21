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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
21.12.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Alper'in ailesi konuştu: Acun Bey sürekli arıyor

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Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu 24 yaşında hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın Antalya'da yaşayan ailesi, oğullarının hayatına son veren saldırganların en ağır cezayı almasını ve Alper'in isminin yaşatılmasını istedi. Anne Aynur Baycan yaptığı açıklamada, "Başka Alperler ölmesin diye caydırıcı ceza alsınlar. Alper yaşarken örnek bir insandı. Şüphelilerin aldığı ceza ile de inşallah örnek olur ve o ülkede inşallah bu tarz başka suçlar işlenmez. Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Bir yarışma programı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın ölümüne neden olan sanıklar hakkında iddianame hazırlanmasını değerlendiren annesi Aynur Baycın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlat acısının tarifinin olmadığını söyledi.

Alper'in hatırasını yaşatmak için ayakta durmaya çalıştıklarını belirten anne Baycın, oğlunun okul ve iş hayatında örnek bir insan olduğunu dile getirdi.
Alper'in mesleğini en güzel şekilde yapmak için çok çaba gösterdiğini vurgulayan Baycın, şöyle konuştu:

"Oğlum 6 yıl hem okudu hem çalıştı. 24 saatte 2-3 saat uykuyla duruyordu. Çok başarılıydı. Okuduğu bölümü, mesleğini çok seviyordu. Gittiği iş görüşmelerinde 'Seni kamera arkasına değil, kamera önüne çıkaralım' diyorlardı. O da hep 'Kamera önünde istenileni sunacağım. Kamera arkasında istediklerimi ortaya koyma şansım olacak' diye bu teklifleri kabul etmiyordu. En büyük hayali yönetmen olmaktı. Keşke yaşasaydı da bu meslekte vatanına, milletine faydalı bir birey olarak hayallerini yerine getirseydi."

Dominik'teki Türk Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olduklarını ve şüphelilerin yargılama sürecini takip ettiklerini vurgulayan Baycın, "Müebbet hapis istenildiğini duydum. Başka Alperler ölmesin' diye caydırıcı ceza alsınlar. Alper yaşarken örnek bir insandı. Şüphelilerin aldığı ceza ile de inşallah örnek olur ve o ülkede inşallah bu tarz başka suçlar işlenmez. Bizim canımız çok yandı. Başka canlar yanmasın." diye konuştu.

"ACUN ILICALI SÜREKLİ ARIYOR"

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ekibinin kendilerini sürekli aradığını anlatan Baycın, şöyle devam etti:

"Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz. Bir de Alper'in isminin bir yerlerde yaşatılmasını istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, evlatlarımız oldu. Bu konuda da yanlış bilgilendirmeler oldu. İhmal gibi. Oğlumla haftada 2-3 defa görüntülü görüşüyordum. Alper'in mutluluğunu anlatamam. 'Acun Ağabey çok iyi bakıyor. Hiçbir yere göndermiyor. Her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Buralar güvenlikli diyordu. Acun Bey'e teşekkür ediyorum. Onunla alakalı bir durum değil."

Baba Ahmet Baycın ise oğullarını toprağa verdikten sonra yeni yeni kendilerine geldiklerini söyledi. Alper'in çevresinde çok sevilen bir genç olduğuna dikkati çeken Baycın, "Sözün bittiği yerdeyiz. Sanık, inşallah müebbet ceza alacak. Caydırıcı bir ceza alırlarsa inşallah bir daha bu tür suçlar işlenmez." değerlendirmesinde bulundu.

OLAY

Bir yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Alper Baycın, 28 Haziran 2018'de sokakta yürüdüğü sırada çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cenazesi Türkiye'ye getirilerek memleketi Antalya'da toprağa verilen Baycın'ı öldürdüğü önü sürülen iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dominik Cumhuriyeti'nde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden biri hakkında müebbet hapis cezası, 18 yaşından küçük olan diğer şüpheli hakkında ise 3 yıla kadar ceza istemiyle dava açılmıştı.

Dominik'te öldürülen kameramanın annesinin feryatları yürek burktu
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