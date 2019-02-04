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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefa KARAHASAN / DHA
04.02.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüşüyor

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Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüşüyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş’in, doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi müze haline getirilecek.

Harabe görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan ev, TİKA tarafından restore edildi. Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılmak için Ada'da olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Alparslan Türkeş'in oğlu Milletvekili Tuğrul Türkeş, çalışmaları yerinde inceledi. Oktay, evi birlikte gezdiği Türkeş'ten ev ile ilgili bilgiler aldı. Türkeş, Oktay'a, "Burası çöptü, düzeltildi" dedi.

ERDOĞAN'IN TALİMATI 

İncelemeler sonrasında DHA'ya konuşan Tuğrul Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla restorasyon başladı" dedi.

"1920'li yıllarına ait tipik bir Kıbrıs evi yapıldığını" söyleyen Türkeş, "Babam burada ortaokula kadar yaşamıştı. Bu yaşına kadar kaldığı evin tipik aynısını yaptık. TİKA bu konuda öncülük etti. Evde babamın bir heykeli olacak. Eski günlerine ait fotoğraflar yer alacak. Burası babama yakışan bir müze olacak" diye konuştu. Türkeş, müzenin Mart ayı içerisinde açılacağını söyledi.

Açılışa programı müsait olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılabileceği belirtildi.

Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa’da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1933’te Lefkoşa’yı terk ederek İstanbul’a taşınmıştı.

Alparslan Türkeşin evi müzeye dönüşüyor

Alparslan Türkeşin evi müzeye dönüşüyor


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