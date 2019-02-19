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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/DHA
19.02.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu!

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MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu!

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı, 'Alparslan Türkeş' olarak değiştiriliyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin içine konulan düzenleme, MHP'nin isteğiyle torbadan çıkarıldı, ayrı teklif olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklinin görüşülmesi için toplandı. Komisyon Başkanı Bilgiç, gündeme geçmeden önce, teklifte yer alan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının 'Alparslan Türkeş' olarak değiştirilmesini öngören maddenin torbadan çıkarılacağını duyurdu. Bilgiç, söz konusu düzenlemenin ayrı teklif olarak getirileceğini ve TBMM Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının, 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın imzası ile ayrı teklif olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin bu hafta içinde ilgili komisyonda görüşüleceği de kaydedildi.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, 9 Şubat'ta partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana'da düzenlenen kutlama töreninde, kendisini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adını 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' olarak değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini açıklamıştı. Bahçeli, Erdoğan'a kürsüden teşekkür etmişti. 

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