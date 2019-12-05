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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.12.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Alparslan Kuytul tahliye edildi

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Alparslan Kuytul tahliye edildi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Kuytul, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'özel belgede sahtecili', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ile 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir önceki duruşmada vakfın başkanı Ali Alagöz, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul ise tutuklu bulunduğu Bolu'daki cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Vakfa bağışta bulunan 17 kişinin tanık olarak dinlendiği duruşmada, Kuytul, suçlamaları kabul etmeyerek "Gizli tanık üçüncü kişiden duyduklarını anlatıyor. Oysa vakıfla ilgili hiç bir bilgisi yok. Yalan söylüyor, iftiraya uğradım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’u yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Davada tutuklu sanık kalmazken duruşma ertelendi.

 

 

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