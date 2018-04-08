Alois Irlmaier kimdir? Kendi ölüm tarihini bilen Alois Irlmaier’in kehanetleri

Profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısı olan Alois Irlmaier, 1894 yılında Almanya'da doğdu. Çiftçi bir babanın oğlu olan Alois İrlmaier, 1914'ten 1916'ya kadar Birinci Dünya Savaşı'nda bir askerdi. 1920'de Maria Schieblinger ile evlendi ve onunla birlikte dört çocuğunu büyüttü. Düğünde, babasının çiftliğini devraldı. 1928'de bağımsız bir yapımcı olarak çalışmaya başladı. Gelecekten haber veren biri olan Alois Irlmaier'in, 2. Dünya savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı. Sıra dışı yeteneğiyle edindiği ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardımcı oldu. Ancak bu yeteneği nedeniyle başının belaya girdiği zamanlar da yaşadı. Büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemelik olan Alois Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı. 3. Dünya savaşı ile tahmininde savaşın Orta Doğu'da başlayacağını söyleyen Alois Irlmaier, kendisinin o dönemi görmeyeceğini “Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum” sözleriyle ifade etmişti. Alois Irlmaier Temmuz 1959'da hayatını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞIKEHANETİ

"3. Dünya Savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Savaştan bir yıl önce çok meyve ve tahıl ile verimli bir yıl olacak. Tam olarak üç sayı, iki, sekiz ve dokuz görüyorum. . İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar o yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak-tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi! Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz-bucaksız su üzerinden…