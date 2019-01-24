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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.01.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

'Alo polis... Adana'da karısını öldüren şahıs burada bir berberde'

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ADANA'da kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayıp öldürdükten sonra oğlunu öpüp helallik isteyerek kaçan koca, Hatay’in Erzin ilçesinde bir kişinin dikkati sonucu yakalandı. Berberde tıraş olmayı beklerken bir kişi onu tanıyarak hemen cep telefonu ile polisi arayıp, "Adana'da karısını öldüren şahıs burada bir berberde" diye ihbarda bulundu.

Olay, 21 Ocak günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyislik yapan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı (55) kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Leyla Avcı’yı (50) sürekli darp etmeye başladı. Çocukları için susan kadın, en son yaz aylarında yediği feci bir dayak sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kocaya uzaklaştırma verildi.

Uzaklaştırma verildiği dönemde kadın, kocasından boşanmak istediğini söyledi ancak kocası tarafından ölüm tehdidi alınca korkup, boşanmaktan vazgeçti. Aralık ayında da evden uzaklaştırma cezası biten kocası eve döndü. Seyislik yapan koca, eşine para da vermediği için kadın tarlalarda tarım işçisi olarak çalışarak para kazanmaya çalıştı. Buna rağmen koca, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini sürekli dövdü. Dün sabah da aynı sebeple evde kavga çıkararak 13 yaşındaki oğlu Abdullah Can Avcı’nın yanında eşini kovalamaya başladı. Kadın banyoya sığındı ancak şahıs, kapıyı açıp banyoda kadını kalbinden ve boğazından bıçakladı.

Banyodan soğukkanlı bir şekilde çıkan koca, önce lavaboya gidip bıçağı ve kanlı elini yıkadı. Daha sonra korkudan kaçan oğlunu bulup onu alnından öperek "Hakkını helal et, ben gidiyorum" diyerek bıçağı da cebine koyup evden ayrıldı. Çocuk, babası gittikten sonra hemen polisi arayarak "Babam annemi bıçakladı yetişin" dedi.

Bu arada sesleri duyan komşuları da eve geldi. Kadını kanlar içinde gören komşuları, hemen evin yanındaki sağlık kabini çalışanlarına haber verdi. Ancak sağlık kabini çalışanı hemşireler, kadının öldüğünü belirledi. Bu arada olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Otopsisi yapılan kadın ise memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi. Bu arada zanlı koca önce dolmuşa binip Yüreğir otogarına oradan da Hatay’ın Erzin ilçesine geçti. Burada ise karısını öldürdüğü için televizyon ve gazetelerde fotoğrafı çıktığından tanınmamak için berbere tıraş olmaya gitti. Ancak berberde tıraş olmayı beklerken bir kişi onu tanıyarak hemen cep telefonu ile polisi arayıp, "Adana da karısını öldüren şahıs burada bir berberde" diye ihbarda bulundu. Polis, hemen berbere baskın düzenledi. Tıraş olacağı sırada gözaltına alınan Avcı, Adana’ya getirilerek sorguya alındı.
Sorgusunda karısının kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle öldürdüğünü söyleyen zanlı, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarının "karını neden öldürdün" sorusuna "pişmanım" diye yanıt verdi.

Avcı daha sonra adliyeye götürüldü. Savcılıktan sulh ceza hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen zanlı tutuklandı.

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