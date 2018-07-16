Alo 184 kapansın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
MESUDE ERŞAN
16.07.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Alo 184 kapansın

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Alo 184 kapansın

Doktor ve sağlık çalışanları yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, doktorları şikâyet hattı ALO 184’ü kapatması için kampanya başlattı. Kampanya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilk icraatları arasında yer alan öğretmen şikâyet hattı ALO 147’yi kapatma kararı üzerine başladı. İşte görüşler:

SÜZGEÇ YOK

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: “Vatandaşın hak arama yollarının olması gerekiyor tabii ki. Ama 184, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının tepelerinde Demokles’in kılıcı gibi, bir tehdit olarak salınıyor. Buraya herkes şikayet ediliyor. Şikayetler süzgeçten geçirilmeden, doğrudan soruşturma açılıyor. Bu hattın ne kadar iş gördüğünün değerlendirilmesi gerekiyor. Devam etse bile süzme mekanizmaları kurulabilir. Kaldı ki hastanelerde hak takipleriyle ilgili mekanizmalar var. Buralarda da sorunların çoğu çözülebilir.

ŞİDDET HATTI

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun: “Kendini hep haklı gören vatandaş yasal olmayan taleplerle bize geliyor. Biz talebini yerine getirmediğimizde şikayetçi oluyor. 184 sağlık çalışanlarına şiddet yaratan bir hatta döndü. Hattı arayarak, ‘Doktoru dövmeye, öldürmeye gidiyorum’ diyenler var. Bunları savcılığa bildirmiyorlar. Bizi veya sağlık il müdürlüklerini arayarak, ‘Bir hasta sizi dövmeye, öldürmeye gelebilir, tedbirinizi alın’ deniyor. Her şikayet soruşturmaya çevriliyor. Mutlaka ifade vermek zorunda kalıyoruz. İfade vermeden dosya kapanmıyor. Gereksiz soruşturma yüküyle karşı karşıyayız. 184 tamamen amacından saptı, sisteme faydası yok, kaldırılmasını istiyoruz.”

SUÇLAMA KOLAY

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Başak Bayram: Tamamen kapatılmasını bekliyoruz çünkü doktora şiddet uygulama yöntemine döndü. Basit küçük sürtüşmeler, herhangi bir şeyin beğenilmemesi şikayetle sonuçlanabiliyor. Oysa ki birini suçlayabilmek çok kolay. İstedikleri reçeteyi yazmamamız, biraz beklemesi bile şikayet konusu olabiliyor. Gerçekçi olmayan şikayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor.”

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