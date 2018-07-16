Alo 184 kapansın
Doktor ve sağlık çalışanları yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, doktorları şikâyet hattı ALO 184’ü kapatması için kampanya başlattı. Kampanya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilk icraatları arasında yer alan öğretmen şikâyet hattı ALO 147’yi kapatma kararı üzerine başladı. İşte görüşler:
SÜZGEÇ YOK
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: “Vatandaşın hak arama yollarının olması gerekiyor tabii ki. Ama 184, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının tepelerinde Demokles’in kılıcı gibi, bir tehdit olarak salınıyor. Buraya herkes şikayet ediliyor. Şikayetler süzgeçten geçirilmeden, doğrudan soruşturma açılıyor. Bu hattın ne kadar iş gördüğünün değerlendirilmesi gerekiyor. Devam etse bile süzme mekanizmaları kurulabilir. Kaldı ki hastanelerde hak takipleriyle ilgili mekanizmalar var. Buralarda da sorunların çoğu çözülebilir.
ŞİDDET HATTI
AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun: “Kendini hep haklı gören vatandaş yasal olmayan taleplerle bize geliyor. Biz talebini yerine getirmediğimizde şikayetçi oluyor. 184 sağlık çalışanlarına şiddet yaratan bir hatta döndü. Hattı arayarak, ‘Doktoru dövmeye, öldürmeye gidiyorum’ diyenler var. Bunları savcılığa bildirmiyorlar. Bizi veya sağlık il müdürlüklerini arayarak, ‘Bir hasta sizi dövmeye, öldürmeye gelebilir, tedbirinizi alın’ deniyor. Her şikayet soruşturmaya çevriliyor. Mutlaka ifade vermek zorunda kalıyoruz. İfade vermeden dosya kapanmıyor. Gereksiz soruşturma yüküyle karşı karşıyayız. 184 tamamen amacından saptı, sisteme faydası yok, kaldırılmasını istiyoruz.”
SUÇLAMA KOLAY
Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Başak Bayram: Tamamen kapatılmasını bekliyoruz çünkü doktora şiddet uygulama yöntemine döndü. Basit küçük sürtüşmeler, herhangi bir şeyin beğenilmemesi şikayetle sonuçlanabiliyor. Oysa ki birini suçlayabilmek çok kolay. İstedikleri reçeteyi yazmamamız, biraz beklemesi bile şikayet konusu olabiliyor. Gerçekçi olmayan şikayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor.”
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