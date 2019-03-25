Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlmila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'
GeriGündem Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Can ÇELİK/ADANA (DHA)
25.03.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde babaanneleri Zeynep Tunca (62) ile sahilde yürüyüşe çıkan Almila Tunca (2) ve Mehmet Yasin Tunca (7) kardeşlere, U.A.'ya ait Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpek saldırdı. Mehmet Yasin köpeğin saldırısında kolundan yaralanırken, Almila'nın başı ve vücudunun birçok yeri parçalandı. Şok yaşayan babaanne Zeynep Tunca, torununun öldüğünü zannettiğini belirterek "Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Büyük torunuma saldırdı kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı. Durduramadım. Sahibi müdahale etmedi. Son bir çabayla torunumu köpekten kurtardım. Kucağıma aldım ve oradan kaçırdım" dedi. Baba Ahmet Tunca (37) ise "Benim çocuğumu bu hale getiren köpeğin sahibi hala elini kolunu sallayıp gezebiliyor. Bir an evvel ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde 10 Mart günü torunlarıyla sahile dolaşmaya giden Zeynep Tunca'nın karşısına iddiaya göre, Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpeğini gezdiren U.A. ve bir arkadaşı çıktı. Köpek ilk olarak Tunca'nın torunlarından Mehmet Yasin Tunca'ya saldırıp kolundan yaraladı. Köpeğin sahibi U.A., bir daha saldırmayacağını söylemesine rağmen hayvan bu kez Almila Zeynep Tunca'ya saldırdı. Köpek, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdığı küçük kızın birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı.

'TORUNUM ÖLDÜ SANDIM'

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarını anlatan babaanne Zeynep Tunca, şoka girdiğini ve torununun öldüğünü zannettiğini belirtti. Torunlarının saldırı öncesi denize taş atmak istedilerini aktaran Tunca, "Hiç bilemedim. Aniden bir köpek saldırdı. İlk etapta bir şey olmadı. Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Sonra büyük torunuma saldırdı, kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı, durduramadım. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. En sonunda dedim ki 'Torumun öldü, kafası koptu' diye düşündüm. Son bir çabayla torunumun ceketinin düğmelerini koparttım. Köpekten onu kurtardım. O anda ben torunumu kucağıma aldım ve oradan kaçırdım. Komşularım yardım ettiler ve bizi hastaneye götürdüler" diye konuştu. Olay sonrası uyuyamadığını söyleyen babaanne Tunca, torunu ölmediği için şükrettiklerini dile getirdi.

Almila bu hale geldi Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi

'KIZIM PARAMPARÇAYDI'

Olayın yaşandığı gün Yumurtalık dışında olduğunu belirten baba Ahmet Tunca ise telefon gelir gelmez hastaneye gittiğini ve gördüğü manzara üzerine yıkıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Babam aradı. 'Çocuklarına köpek saldırdı' dedi. Çok korktum. Oğlum sadece kolundan yaralanmıştı. Ama kızımın her yeri paramparçaydı. Başı, omzu paramparçaydı. İçindeki etler görünüyordu. Yani bu kadar kötü yaralanmasına rağmen benim çocuğuma yardım etmeyip kaçan insan hala elini kolunu sallayıp köpeğiyle gezebiliyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bir an evvel sorumluların ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kızım fiziki açıdan çok şükür toparlanmaya başladı. Ama 5 dakikadan fazla uyuyamıyor. Yalnız kalamıyorum. Herhangi bir ses duyduğunda çok korkuyor ve ağlıyor. Tanımadığı biri yanına yaklaştığı zaman bağırmaya başlıyor. Doğru düzgün bir şey yemiyor."

Almila bu hale geldi Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi

Köpeğin sahibi olduğu iddia edilen U.A.

Ahmet Tunca, "Köpeğin sahibi farklı kişiler aracılığıyla bize mesaj iletmeye çalıştı. Şikayetimizden vazgeçmemizi istediler. Bunu yapıcı bir tavırla da yapmadılar. Kızım benim canım ciğerim. Acımızı hafifletecek bir şey yok. Kızıma yardımcı olmak yerine olayın üstünü kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan ifadelerle hukuku yanıltmaya kalkıyorlar; 'Biz böyle bir köpek görmedik' diyorlar. Komşuları köpeğin onların olduğunu doğruladı" diye konuştu.

Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Almila bu hale geldi Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Ayasofya' açıklaması: Cami olarak ziyarete açabiliriz

Denizli'de korkutan bir deprem daha oldu

Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'

33 kentte operasyon başladı... 51 gözaltı kararı