Almanya'yı şaşkına çeviren saldırıda 'aile dramı' detayı! 'Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi'

Almanya’nın 5 bin 200 nüfuslu sakin beldesi Rot am See, cuma günü feci bir olayla sarsıldı. 37 yaşındaki bir Alman, aynı aileden ve akrabası olan kişilere ‘Deutscher Kaiser’ (Alman İmparatoru) adlı lokalde silahlı saldırı düzenledi.



Olayda 6 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Korku ve panikle lokalden kaçmaya çalışan bazı kişiler ise hafif yaralandı. Saldırıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Aalen Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü David Ebert, şunları söyledi: “Saat 12.45’te Bahnhofstrasse üzerindeki lokalde silahla ateş edildiği ihbarı geldi. Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine giderek, operasyon başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra da bir zanlı gözaltına alındı. Saldırıda başka bir zanlı daha olduğuna dair herhangi bir ipucu bulunamadı. Saldırı sebebinin aile içi anlaşmazlık olduğundan hareket ediyoruz. Olayda, 6 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.”



Polis sözcüsü saldırgan ve kurbanların birbiriyle akraba ve Alman olduklarını da söyledi. Polis operasyonunun ardından savcılık olay yerinde inceleme başlattı. Bazı görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre polis ve savcı olay yerine vardığında lokalin hem dışında hem de içinde ölü ve yaralılarla karşılaştı.



‘BURASI ÇOK SAKİN BİR YER’



Olayın yaşandığı caddede oturanlardan bir kadın, operasyonu şöyle anlattı: “Çok sayıda polis helikopteri süpermarketin yanında bir yere indi. En az 6 ambulans geldi ve çok sayıda polis arabası olay yerini çevirdi.” Bir başka görgü tanığı ise ellerinde makineli tüfek bulunan polisleri görünce dışarı çıktığını söyledi. Mahalle sakini, “Burası çok sakin bir yer. Burada böyle bir olay yaşanacağı kimse aklının ucundan bile geçmezdi” dedi.