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    Almanya’ya ‘seçim’ notası

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    23.04.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Almanya'da yaşayan Türklerin, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde oy kullanabilmesi için temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde sandık kurulabilmesi amacıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı’na nota gönderildi.

    Almanya’nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek. Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

    Öte yandan YSK’nın 24 Haziran seçim takvimini oluşturmak için ivedi beklediği Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası’nda 10 maddelik uyum değişikliği, Meclis Anayasa Komisyonu’nda hızlandırılmış bir gündemle görüşüldü.

    HER TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILACAK

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Yurt dışındaki seçime katılımı artırıcı düzenlemeler de yer almaktadır. Yurt dışında oy kullanma süresi uzatılmakta, randevu usulü kaldırılmakta ve yurt dışındaki seçmenimizin herhangi bir temsilcilikte oy kullanma imkânı sağlanmaktadır. Siyasi partiler yurt dışındaki her oy verme gününde ayrı bir sandık görevlisi bulundurabilecektir. Böylece oy verme işlemlerinde siyasal denetim açısından daha önemli ve aktif bir katılım sağlanabilecektir.” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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