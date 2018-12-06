Almanya’ya gitmeden ikinci görüşme olmuş
CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik işbirliği için teknik görüşmeler devam ederken iki partinin genel başkanının, kamuoyuna yansımayan başbaşa bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Almanya’ya gitmeden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ikinci kez bir araya geldi.
MEDYAYI ATLATTILAR
Çok gizli tutulan görüşmenin basına yansımaması için Kılıçdaroğlu ve Akşener makam araçlarını kullanmadı. Bu görüşmede, Ankara için Cengiz Topel Yıldırım isminin de gündeme geldi, iki lider bu isim üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.
İŞBİRLİĞİNDE SON VİRAJ
13 Kasım’da iki siyasi partinin genel başkanlarının görüşmesiyle başlayan yerel seçime yönelik işbirliği görüşmelerinde son viraja giriliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ko-
ray Aydın, son kez dün bir araya geldi. İşbirliği aranan illerle ilgili rapora son şekli verildi ve liderle-
re sunuldu. İki liderin bugün PM toplantısı sonrasında bir araya gelebileceği ya da Kılıçdaroğlu’nun KKTC’ye yapacağı ziyaret sonrasına da kalabileceği belirtiliyor.
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