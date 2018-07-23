Almanya’nın amacı asimilasyon
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı alan Mesut Özil’in tepkisinin son derece yerinde ve haklı olduğunu belirterek, “Almanya’dan gelen yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor” dedi. Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez’de yapılan AK Parti MYK toplantısıyla ilgili şunları söyledi:
ZEHİRLİ DİL
“CHP, dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Maalesef CHP, sanırım algı ve söylem olarak da hakareti zeka olarak; iftirayı, özgürlük olarak; terör seviciliği, vatanseverlik zanneden; seçimle tecelli eden millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren; devletin Anayasa düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak niteleyen anlayışına devam ediyor. CHP sözcüsünün açıklamasının bir yerinde diyor ki ‘Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2.90’dı şimdi 4.90, enflasyon iki katına çıktı.’ Bunun sorumlusu olarak OHAL’i gören, adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar.
MESUT ÖZİL KARARI
Maalesef özellikle Avrupa açasından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB, üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Bu durum da bizi son derece rahatsız etmektedir. Temel insan hak ve özgürlüklerine, ayrımcılığa, ötekileştirmeye ilişkin Avrupa’nın üzerinde yükseldiği temel insani değerleri, evrensel değerleri maalesef ırkçılığa, ayrımcılığa tabi tutan, ötekileştiren bir uygulama görüyoruz.
TEPKİSİ HAKLI
Mesut Özil’in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür uygulamalarla Özil’in açıklamaları sonrasında gelen yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. İnsanı dilinden, dininden, inancından, ırkından dolayı hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmamasını, ötekileştirilmemesini ve ırkçı uygulamalara maruz kalmaması gerektiğini hep söyledik. Küresel ölçekte bunun savunucusu olmaya devam edeceğiz.”
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