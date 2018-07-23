Almanya’nın amacı asimilasyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlmanya’nın amacı asimilasyon
GeriGündem Almanya’nın amacı asimilasyon
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
23.07.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Almanya’nın amacı asimilasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’nın amacı asimilasyon

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı alan Mesut Özil’in tepkisinin son derece yerinde ve haklı olduğunu belirterek, “Almanya’dan gelen yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor” dedi. Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez’de yapılan AK Parti MYK toplantısıyla ilgili şunları söyledi:

ZEHİRLİ DİL

“CHP, dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Maalesef CHP, sanırım algı ve söylem olarak da hakareti zeka olarak; iftirayı, özgürlük olarak; terör seviciliği, vatanseverlik zanneden; seçimle tecelli eden millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren; devletin Anayasa düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak niteleyen anlayışına devam ediyor. CHP sözcüsünün açıklamasının bir yerinde diyor ki ‘Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2.90’dı şimdi 4.90, enflasyon iki katına çıktı.’ Bunun sorumlusu olarak OHAL’i gören, adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar.

MESUT ÖZİL KARARI

Maalesef özellikle Avrupa açasından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB, üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Bu durum da bizi son derece rahatsız etmektedir. Temel insan hak ve özgürlüklerine, ayrımcılığa, ötekileştirmeye ilişkin Avrupa’nın üzerinde yükseldiği temel insani değerleri, evrensel değerleri maalesef ırkçılığa, ayrımcılığa tabi tutan, ötekileştiren bir uygulama görüyoruz.

TEPKİSİ HAKLI

Mesut Özil’in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür uygulamalarla Özil’in açıklamaları sonrasında gelen yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. İnsanı dilinden, dininden, inancından, ırkından dolayı hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmamasını, ötekileştirilmemesini ve ırkçı uygulamalara maruz kalmaması gerektiğini hep söyledik. Küresel ölçekte bunun savunucusu olmaya devam edeceğiz.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş’ta ilginç kaza: Taksi yatak odasına girdi

Feci kazada 3 kişi öldü: Feryatlar yürekleri dağladı

'Ayıbın giderilmesini bekliyoruz'

İlk gün, ilk kavga, ilk ceza