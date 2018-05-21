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    Almanya'dan listelere giren vekil adayları belli oldu

    DUSSELDORF (İHA)
    21.05.2018 - 19:40 | Son Güncelleme:

    Türkiye'de 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan milletvekili genel seçimlerinde partilerin kesinleşen adayları arasında Almanya’dan da isimler yer alıyor.

    Türkiye'de 24 Haziran tarihinde 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partilerin kesinleşen milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

    Partilerin listesinde Almanya'dan da adaylar bulunuyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) eski Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul 3. Bölge 9. sıradan, Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul 2. Bölge 2. sıradan, CHP Berlin Birliği Başkanı Yusuf Kenan Kolat İstanbul 2. Bölge 20. sıradan ve halen milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu AK Parti İstanbul 3. Bölge 12. sıradan aday gösterildi.

    Türkiye, 24 Haziran günü hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere Avrupa'dan katılımın büyük olması bekleniyor.

    Etiketler: vekil , liste , gündem
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