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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.12.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu'da arandı... O otomobil Konya'da tamirhanede çıktı

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Almanya'dan ihbar geldi, Bolu'da arandı... O otomobil Konya'da tamirhanede çıktı

Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan bir otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine Bolu Dağı mevkisinde arama çalışması yapıldı. Bolu’da ormanlık alanda imdat sinyali veren otomobilin, 24 saatlik arama çalışmasının sonucunda Konya’da bir tamirhanede olduğu ortaya çıktı. Otomobilin uzun zamandır tamirhanede olduğu ve dün akşam saatlerinde tamir sırasında ustanın yanlışlıkla imdat düğmesine bastığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre dün saat 16.30 sıralarında Almanya’da BMW şirketinin çalıştığı S.O.S. şirketinden, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bir otomobilin imdat sinyali verdiği ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri S.O.S. şirketinin otomobilin imdat sinyali verdiği koordinatları alarak At Yaylası Bolu Dağı mevkisinde bulunan ormanlık alanda çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde başlayan çalışma havanın kararmasıyla bugünde devam etti. AFAD ve Bolu Offroad Kulübü üyelerinin de katıldığı arama çalışmasında, ekipler yaklaşık 5 kilometrelik alanı havadan drone ile de taradı.

Almanyadan ihbar geldi, Boluda arandı... O otomobil Konyada tamirhanede çıktı
Almanya ile telefon trafiği yaşandı

Şirket tarafından koordinatların verildiği bölgeyi defalarca tarayan jandarma ekipleri, S.O.S. şirketi yetkililerini arayarak otomobilin plaka ve şase numarasını istedi. Bilgilerin şirket tarafından saatlerce paylaşılmaması üzerine jandarma ekipleri ve şirket arasında onlarca telefon trafiği yaşandı. Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları üzerine 24 saat sonra S.O.S. şirketinden aracın şase numarası öğrenildi. Şase numarası üzerinde çalışma yapan jandarma ekipleri, otomobilin sahibine ulaşmayı başardı.

Almanyadan ihbar geldi, Boluda arandı... O otomobil Konyada tamirhanede çıktı
Otomobil tamirhanede çıktı

Sinyal verdiği iddia edilen otomobilin sürücüsüne ulaşan jandarma ekipleri, aracın Konya’da bir tamirhanede olduğunu öğrendi. Otomobilin uzun zamandır tamirhanede olduğu ve dün akşam saatlerinde tamir sırasında ustanın yanlışlıkla imdat düğmesine bastığı öğrenildi. Aracın bulunması üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Almanyadan ihbar geldi, Boluda arandı... O otomobil Konyada tamirhanede çıktı

Almanyadan ihbar geldi Bolu Dağında harekete geçildi…
Almanya'dan ihbar geldi! Bolu Dağı'nda harekete geçildi…
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