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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’dan iade talebi

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Almanya’dan iade talebi

Türkiye, Almanya’dan 15 Temmuz darbe girişimine doğrudan katılmakla suçlanan dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat’ın iadesini istedi. Böylece Almanya’dan FETÖ’cülere ilişkin iade talebi 55’e yükseldi.

ALMANYA’YA GEÇEN YILIN

başına kadar Türkiye’den 1058 diplomatik ve gri pasaportlu Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. Bu kişilerin arasında 3 firari FETÖ’cü askerin yanı sıra 15 Temmuz’un kilit isimlerinden eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı albay İlhami Polat da bulunuyor. Darbeye doğrudan katılmakla suçlanan İlhami Polat geçen yıl sahte pasaportla Yunanistan’ın Girit Adası’na, oradan da Frankfurt’a kaçmıştı. Almanya, İlhami Polat’ın sığınma talebini kabul etmişti. Türkiye, İlhami Polat hakkında iade dosyasını Almanya’ya gönderdi. Türkiye’nin Almanya’dan iade talebinde bulunduğu kişi sayısı Polat’la birlikte 55’e çıktı. İlhami Polat’ın itirafçı olan hâkim eşi Suzan Polat’ın da Almanya’ya geldiği belirtildi. Meslekten ihraç edilen Suzan Polat, albay eşinin darbe emrini doğrudan Fetullah Gülen’den aldığını itiraf etmişti.

200-300 DOSYA DAHA

Türkiye’nin Almanya’dan iadesini talep ettiği 55 kişi arasında Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının aktörlerinden Zekeriya Öz ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen de bulunuyor. Bu iki kişinin iade dosyaları Almanya’ya daha önce gönderildi. 15 Temmuz darbe girişiminin önde gelen isimlerinden mahrem imam Adil Öksüz’ün iade dosyası ise devam ediyor. Almanya bu isimlerin Almanya’da olduğunu teyit etmiyor. Adil Öksüz hakkında ise Almanya’nın arama kararı bulunuyor. Türkiye’nin Almanya’ya kaçan 200-300 FETÖ’cü hakkında daha iade dosyasının işlemde olduğu öğrenildi.

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