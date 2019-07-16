Almanya’dan iade talebi
Türkiye, Almanya’dan 15 Temmuz darbe girişimine doğrudan katılmakla suçlanan dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat’ın iadesini istedi. Böylece Almanya’dan FETÖ’cülere ilişkin iade talebi 55’e yükseldi.
ALMANYA’YA GEÇEN YILIN
başına kadar Türkiye’den 1058 diplomatik ve gri pasaportlu Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. Bu kişilerin arasında 3 firari FETÖ’cü askerin yanı sıra 15 Temmuz’un kilit isimlerinden eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı albay İlhami Polat da bulunuyor. Darbeye doğrudan katılmakla suçlanan İlhami Polat geçen yıl sahte pasaportla Yunanistan’ın Girit Adası’na, oradan da Frankfurt’a kaçmıştı. Almanya, İlhami Polat’ın sığınma talebini kabul etmişti. Türkiye, İlhami Polat hakkında iade dosyasını Almanya’ya gönderdi. Türkiye’nin Almanya’dan iade talebinde bulunduğu kişi sayısı Polat’la birlikte 55’e çıktı. İlhami Polat’ın itirafçı olan hâkim eşi Suzan Polat’ın da Almanya’ya geldiği belirtildi. Meslekten ihraç edilen Suzan Polat, albay eşinin darbe emrini doğrudan Fetullah Gülen’den aldığını itiraf etmişti.
200-300 DOSYA DAHA
Türkiye’nin Almanya’dan iadesini talep ettiği 55 kişi arasında Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının aktörlerinden Zekeriya Öz ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen de bulunuyor. Bu iki kişinin iade dosyaları Almanya’ya daha önce gönderildi. 15 Temmuz darbe girişiminin önde gelen isimlerinden mahrem imam Adil Öksüz’ün iade dosyası ise devam ediyor. Almanya bu isimlerin Almanya’da olduğunu teyit etmiyor. Adil Öksüz hakkında ise Almanya’nın arama kararı bulunuyor. Türkiye’nin Almanya’ya kaçan 200-300 FETÖ’cü hakkında daha iade dosyasının işlemde olduğu öğrenildi.
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