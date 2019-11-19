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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’dan Ferhat Abdi Şahin talebi... Tutukla ve iade et

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Almanya’dan Ferhat Abdi Şahin talebi... Tutukla ve iade et

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, dün Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 bütçesinin sunumunu yaptı, milletvetillerinin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politika başlıklarına ilişkin özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

YİNE GEREĞİNİ YAPARIZ

- “PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in (Mazlum Kobani) ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftaki ABD ziyareti sırasında da bu hususa özellikle eğildik.

(ABD ve Rusya ile varılan mutabakat) Hazırladığımız metinler üzerinden müzakere yapılarak mutabakat sağlandı. Bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekâtı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız.

BAĞDADİ’NİN YERİNİ GÖSTERDİ 

- (Bağdadi) Ona en yakın İthavi diye bir adam var onu yakaladık, Irak’a verdik. Bağdadi’nin yerini o gösterdi. 

- Barış Pınarı harekâtı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü. Operasyonumuz nedeniyle bizi baskı altında tutmak için ABD Kongresi’nde ülkemiz aleyhinde girişimler başlatıldı. Kongre’nin daha iyi bilgilendirilmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine dair bilincin pekiştirilmesi konusunda, önümüzdeki dönemde TBMM heyetlerimizin Washington ziyaretlerini de içeren kamu diplomasisini yoğunlaştırmamız önem arzediyor.

- Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

- 110’dan fazla FETÖ üyesinin de Türkiye’ye sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi.

CHP’DEN BÜTÇE UYARISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise Türkiye’nin dış politikasında yumuşak gücünü kaybederek askeri güçle siyaset yapmaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Milli Savunma Bakanlığı’nın genel bütçe içindeki payı sürekli olarak artarken, Dışişleri Bakanlığı’nın genel bütçe içindeki payı azalıyor. En çarpıcı olan 2020 yılının bütçesi. MSB’nin bütçesinde geçen yıla oranla artış yüzde 15.92 iken Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinde geçen yıla oranla artış sadece, evet sadece yüzde 1.76. O zaman, ben bu tespitten şöyle bir sonuç çıkarıyorum; Türkiye artık diplomasiye değil askeri güce dayalı bir dış politika uygulaması içine girmiştir.”

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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