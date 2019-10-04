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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Almanya’da yaşayan işadamı Türkiye’deki eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttu

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Almanya’da yaşayan işadamı Türkiye’deki eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttu

Almanya’da yaşayan işadamı K.A, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 ay önce gözaltına alınan tetikçi M.K’nın itirafları üzerine başlatılan operasyonda cinayet planına dahil olan 4 kişi de yakalandı.

İddialara göre, Almanya’da yaşayan işadamı K.A, 2008 yılından beri eşiyle boşanma süreci yaşıyordu. Boşanma davası devam ederken, eşini öldürmek için bir plan yaptı. Plan dahilinde yüklü bir miktar para vererek Türkiye’den tetikçi M.K’yı tuttu. M.K, cinayet planına S.D, H.A, T,Ç ve K.B adlı kişileri de dahil etti.

Planın devreye sokulacağı günlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.K. gözaltına alındı. M.K, sorgusunda her şeyi itiraf etti. İşadamının eşini öldürmesi için kendisine yüklü miktarda para verdiğini söyledi.

Organize Şube ekipleri, cinayet planı içinde yer alan S.D, H.A, T.Ç ve K.B’yi gözaltına aldı.

Almanya’daki işadamının eşinin üzerine olan mal varlığına almak için cinayet planı yaptığı öne sürüldü. İşadamı K.A hakkında İnterpol’e Kırmızı Bülten başvurusu yapılacağı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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