Almanya’da Türk kadın siyasetçinin yükselişi: Köklü partinin lider kadrosunda

ALMANYA’da 156 yıllık Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı, parti genel kurulunda yapılan oylamanın ardından koalisyon ortağı SPD’nin lider kadrosuna yerleşti. Geçmişte 9 yıl boyunca bir restoranda çalışan Midyatlı parti genel kurulundaki oylamadan önce yaptığı konuşmada, “Yoldaşlar ben partinin zirvesine yeni ve güçlü bir rüzgâr estiririm. Bunun için sizin desteğinize ve oyunuza ihtiyacım var“ ifadesini kullandı. Delegelerin yüzde 79.8’i Midyatlı’yı seçti. Seçim zaferinin ardından ilk olarak Hürriyet’e konuşan Midyatlı, seçimi böylesi yüksek bir oy oranıyla kazanmanın kendisi için oldukça sürpriz olduğunu belirtirken, genel başkan yardımcılığı için adaylığının seçimden çok kısa süre önce belirlendiğini ifade etti.

Midyatlı (solda), Hürriyet muhabiri Ali Varlı’ya konuştu.

19 YILLIK SPD’Lİ

Alman basınının seçilmesini ‘sürpriz’ olarak nitelendirdiği Serpil Midyatlı 1975 yılında Türkiye’den göç eden bir ailenin çocuğu olarak Kiel kentinde doğdu. 2000 yılından beri SPD partisinin üyesi olan Midyatlı partide çeşitli görevler üstlendi. Evli ve iki çocuk annesi Midyatlı’nın Türk vatandaşlığı da bulunuyor. Midyatlı, siyasete ciddi şekilde atılmadan önce 18 yaşındayken bir restoranda çalışıyordu. 2004’te eşi ile konser salonu işletmeye başlayan Midyatlı, 2007 yılında yemek dağıtım işine girdi. 2009’da eyalet meclisine giriş yapan kadın siyasetçi, 2017 yılında SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilat Başkanı seçildi. Alman basını Midyatlı’nın genel kurulda seçilmesinde yaptığı etkileyici konuşmanın önemli rol aldığını yazdı.

GÜÇLÜ RAKİPLERİ GEÇTİ

Seçimde, genel başkan yardımcıları arasında yüzde 79.8 ile en fazla oyu Serpil Midyatlı aldı. Midyatlı’nın aday olduğu seçimde 632 delege oy kullandı. 497 delege Midyatlı’ya oy verirken, 60 delege çekimser yönde oy kullandı. 66 delege ise karşı oy verdi. Midyatlı, partinin ağır topları Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, SPD Genel Başkan adayı olan ancak seçilemeyen Klara Geywitz, SPD’nin en etkili isimlerinden biri olan partinin gençlik örgütü Başkanı Kevin Kühnert ve Anke Rehlinger ile birlikte yarıştı. Geywitz yüzde 76.8, Heil yüzde 70, Kühnert yüzde 70.4 ve Rehlinger de yüzde 74.8 oy aldı.

SPD’nin Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyonu sürdürmesinden yana olan Midyatlı, “Almanya için en iyisi SPD’nin hükümette kalmasıdır” görüşünü dile getirdi.

SPD’DE EŞBAŞKANLIK DÖNEMİ BAŞLADI

ALMANYA’da SPD’de yaşayan genel başkanlık sorunu sonrası yaşanan süreç, eşbaşkanlık formülüyle sona erdi. Geçen cuma günü Berlin’de düzenlenen genel kurulda eşbaşkanlık için Federal Meclis milletvekili Saskia Esken ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eski Maliye Bakanı Norbert Walter Borjans aday oldu. 1869 yılında kurulan SPD’de ilk kez eşgenel başkanlar seçimi yapıldı. Esken, delegelerin yüzde 75.9’unun ve Walter Borjans da yüzde 89.2’sinin oyunu alarak eşgenel başkanlık koltuğuna oturdu. Esken, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile sürdürülen koalisyona mesafeli olduğunu belirtti.