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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Almanya'da ODTÜ mezunu öğrencinin sır ölümü... Sinir krizi geçirdiler

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Almanya'da ODTÜ mezunu öğrencinin sır ölümü... Sinir krizi geçirdiler

Almanya’da master yaparken Nürnberg Kentinde bir tren garında ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Mert Çokluk’un cenazesi havayolu ile İstanbul’a oradan da Orhangazi’ye getirildi. Genç adam Orhangazi’de sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü derece ile bitirdikten sonra geçen yıl master yapmak için Almanya’nın Nürnberg kentine giden ve burada hem eğitimi sürdürüp hem de çalışan Mert Çokluk 5 Ekim tarihinde Nürnberg Tren Garında ölü olarak bulunmuştu.

Ölümünden 5 gün sonra Almanya Başkonsolosluğu tarafından ölüm haberi Orhangazi’deki ailesine bildirilen Mert Çokluk’un cenazesi konsolosluk işlemlerinin ardından Almanya’dan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına getirildi. Genç adamın cenazesi buradan alınarak Orhangazi’ye getirildi.

Almanyada ODTÜ mezunu öğrencinin sır ölümü... Sinir krizi geçirdiler



AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ODTÜ’de matematik bölümünü derece ile tamamladıktan sonra master için Almanya’nın Nürnberg şehrine giden Mert Çokluk’un cenazesinin Orhangazi’ye getirilişi esnasında çiftçilik yapan baba Bekir Çokluk ile anne ve Uludağ Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde okuyan kardeşi Murat Çokluk gözyaşlarına boğuldu. Mert Çokluk’un cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Gürle Mahallesi’ne getirildi.

Genç adam burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni esnasında Mert Çokluk’un kardeşi Murat Çokluk ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan son olarak 4 Ekim tarihinde ailesi ile telefonda görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 5 Ekim tarihinde ise konsolosluğun verdiği bilgiye göre tren garında ölü olarak bulunan Mert Çokluk’un ölüm nedeni ise araştırılıyor. Mert Çokluk’un vücudunda darp yada kesi izi bulunmadığı belirlenirken, hem konsolosluk hem de Alman polisi genç adamın ölüm nedeni ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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