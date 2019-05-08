Almanya'da iftar saat kaçta? İşte, Almanya'da şehirlere göre iftar saati
İftar saatleri konusunda araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiren gurbetçi vatandaşlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya'ya özel yayımladığı imsakiyeyi merak ediyor. Peki, Almanya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Almanya'da iftar saatleri ve detaylı bilgiler
Almanya'da iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından internet üzerinden araştırılan iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye üzerinden şehir seçilerek kolayca öğrenilebiliyor. İşte, Almanya iftar saati bilgileri
BERLİN İFTAR SAATİ
Diğer iftar saatleri için lütfen bu linke tıklayınız.
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1 RAMAZAN 1440
|6 Mayıs 2019 Pazartesi
|20:47
|22:07
|2 RAMAZAN 1440
|7 Mayıs 2019 Salı
|20:48
|22:08
|3 RAMAZAN 1440
|8 Mayıs 2019 Çarşamba
|20:50
|22:10
|4 RAMAZAN 1440
|9 Mayıs 2019 Perşembe
|20:52
|22:12
|5 RAMAZAN 1440
|10 Mayıs 2019 Cuma
|20:53
|22:13
|6 RAMAZAN 1440
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|20:55
|22:15
|7 RAMAZAN 1440
|12 Mayıs 2019 Pazar
|20:57
|22:17
|8 RAMAZAN 1440
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|20:58
|22:18
|9 RAMAZAN 1440
|14 Mayıs 2019 Salı
|21:00
|22:20
|10 RAMAZAN 1440
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|21:01
|22:21
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