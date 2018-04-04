Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Almanya’da FETÖ’ye ait lise iflas etti, kapısına bu ilanı astı!

    Almanya’da FETÖ’ye ait lise iflas etti, kapısına bu ilanı astı!

    FRANKFURT (AA)
    04.04.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren, FETÖ'ye bağlı “Urselbach Gymnasium” lsesinin faaliyetlerini bu yılın ocak ayı itibariyle sonlandırdığı bildirildi. Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı görüldü.

    Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.       

    Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi.     

    Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.     

    Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (04.04.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: tabela , lise , almanya FETÖ okulu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri