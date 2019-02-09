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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Almanya’da DİTİB yöneticisi bıçaklandı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya’da DİTİB yöneticisi bıçaklandı

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Almanya’nın Bretten Yeşil Cami Derneği Yönetim Kurulu üyesi Savaş Çelik, çarşamba günü, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişinin silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Göğsünden, kolundan ve baldırından bıçaklanan üç çocuk babası 45 yaşındaki Çelik, hastanede yapılan müdahaleden sonra taburcu edildi.

‘ABİLERİMİZİ RAHAT BIRAKIN’

Savaş Çelik saldırıyla ilgili şunları söyledi: “Çarşamba akşamı 23.00 sıralarında evimin yakınındaki sigara otomatından sigara almaya gittim. Arabaların arasından çıktığını sandığım iki kişi arkadan bana yaklaştı. Biri bıçağı boğazıma dayadı. Diğeri de silah çekti. Bana ‘Sesini çıkarırsan boğazını keserim’ dedi. Bana ‘Abilerimizi ablalarımızı rahat bırakın’ dediler. Ben de ‘Abileriniz ablalarınız kim?’ diye sordum. Küfür ettiler. Sonra ‘Gülen cemaatinin abileri, ablaları. Ablalarımız bizim kırmızı çizgimiz. Eşlerinize de söyleyin ablalarımızla uğraşmasınlar. Yoksa eşlerinizin uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırız. Bana saldıranlar FETÖ’cülerdi. Bretten 35 bin kişilik bir belde. Burada insanlar birbirini az çok tanıyor. Burada onların daha önce dershaneleri vardı. Ekol diye bir dershanede toplanıyorlardı.”

‘DİNİ MOTİFLİ DEĞİL TERÖR’

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen saldırıyı kınadığını belirterek “DİTİB yöneticisi bir kişi ilk kez silah ve bıçakla kaçırılıp yaralanıyor. Bu bir terör saldırısı ve hareketi. Saldırganlar Gülen cemaati diyerek kendilerinin kimliğini açıklıyor” dedi. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Karlsruhe polisi konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği bilgide “Saldırı dini motifli” dedi. Olayla ilgili yazılı açıklama da yapan polis “Maskeli iki kişi 45 yaşındaki Türk vatandaşını bıçakla hafif yaraladı. Türkçe konuşan iki saldırganın dini motifli saldırıda bulundukları ihtimali göz önünde tutuluyor” dedi. DİTİP Başkanı Türkmen ise polisi eleştirerek “Bu dini motifli değil, terör saldırısıdır” dedi.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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