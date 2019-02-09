Almanya’da DİTİB yöneticisi bıçaklandı
DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Almanya’nın Bretten Yeşil Cami Derneği Yönetim Kurulu üyesi Savaş Çelik, çarşamba günü, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişinin silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.
Göğsünden, kolundan ve baldırından bıçaklanan üç çocuk babası 45 yaşındaki Çelik, hastanede yapılan müdahaleden sonra taburcu edildi.
‘ABİLERİMİZİ RAHAT BIRAKIN’
Savaş Çelik saldırıyla ilgili şunları söyledi: “Çarşamba akşamı 23.00 sıralarında evimin yakınındaki sigara otomatından sigara almaya gittim. Arabaların arasından çıktığını sandığım iki kişi arkadan bana yaklaştı. Biri bıçağı boğazıma dayadı. Diğeri de silah çekti. Bana ‘Sesini çıkarırsan boğazını keserim’ dedi. Bana ‘Abilerimizi ablalarımızı rahat bırakın’ dediler. Ben de ‘Abileriniz ablalarınız kim?’ diye sordum. Küfür ettiler. Sonra ‘Gülen cemaatinin abileri, ablaları. Ablalarımız bizim kırmızı çizgimiz. Eşlerinize de söyleyin ablalarımızla uğraşmasınlar. Yoksa eşlerinizin uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırız. Bana saldıranlar FETÖ’cülerdi. Bretten 35 bin kişilik bir belde. Burada insanlar birbirini az çok tanıyor. Burada onların daha önce dershaneleri vardı. Ekol diye bir dershanede toplanıyorlardı.”
‘DİNİ MOTİFLİ DEĞİL TERÖR’
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen saldırıyı kınadığını belirterek “DİTİB yöneticisi bir kişi ilk kez silah ve bıçakla kaçırılıp yaralanıyor. Bu bir terör saldırısı ve hareketi. Saldırganlar Gülen cemaati diyerek kendilerinin kimliğini açıklıyor” dedi. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Karlsruhe polisi konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği bilgide “Saldırı dini motifli” dedi. Olayla ilgili yazılı açıklama da yapan polis “Maskeli iki kişi 45 yaşındaki Türk vatandaşını bıçakla hafif yaraladı. Türkçe konuşan iki saldırganın dini motifli saldırıda bulundukları ihtimali göz önünde tutuluyor” dedi. DİTİP Başkanı Türkmen ise polisi eleştirerek “Bu dini motifli değil, terör saldırısıdır” dedi.
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