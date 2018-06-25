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    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Erdoğan tebrik telefonu

    ANKARA (DHA)
    25.06.2018 - 19:38 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonda görüştü. 

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başarılar diledi.

    Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladılar.

    ERDOĞAN’A, YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS’TAN TEBRİK
    CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bu akşam telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran’daki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

    Etiketler: son dakika , haberler
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