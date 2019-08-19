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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Alman turist ‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

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Alman turist ‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman uyruklu erkek turist yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Alman'ın evinde “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel” ve “Türkiye her şey için teşekkür ederim” yazılı not bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak üzerindeki Yosun1 Apartmanı’nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Alman uyruklu Uwe Szramek’ten (57) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri savcılıktan alınan izinin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak Alman turistin evine girdi. İçeri giren polis ekipleri evin banyosunda Uwe Szramek’i ölü halde buldu. Yapılan incelemelerde Szramek’in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.

“BENİM ET ÇÖPE ATIYORSUNUZ EN GÜZEL”

Evde yapılan aramalarda ise, “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel! Teşekkür ederim” ile “Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim Yamaha motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum” yazılı 2 not bulundu.

Alman turist ‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

CESET ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İntihar şüphesi üzerine durulan Alman turisttin cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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