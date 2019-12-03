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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER/İSTANBUL
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Alman sismologdan İstanbul’a 7.4’lük hatırlatma

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Alman sismologdan İstanbul’a 7.4’lük hatırlatma

ALMAN sismolog Marco Bohnhoff, “Her gün İstanbul için büyük deprem tehlikesi daha da artıyor. İstanbul’da beklenen depremin şiddeti 7 ile 7.4 arasında olacak. Bunun üzerinde olacağını sanmıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Deprem Çalıştayı dün başladı. İki günlük çalıştayda, konuşmacılardan biri de Türkiye’deki fay hatlarıyla ilgili uzun yıllardır araştırmalar yapan sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff’tu. 1980’li yıllarda Türkiye’de kurdukları ölçüm sistemindeki gözlem çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Bohnhoff, “İstanbul’da büyük bir deprem tehlikesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Deprem olacak. Ve ne yazık ki geçen her gün İstanbul için büyük deprem tehlikesi daha da artıyor. İstanbul’da beklenen deprem 7.0 ile 7.4 arasında bir büyüklükte olacak. 7.4 üzerine çıkacak bir sarsıntının olacağını sanmıyoruz” dedi.

‘TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLERİ DE EĞİTİLMELİ’

- Dr. Fouad Bendimerad, deprem anında iletişimin önemine vurgu yaparak, “Telekomünikasyon mühendisleri de risk konusunda eğitilmeli. Evet onlar deprem uzmanı değil ama deprem anında telekomünikasyon çok önemli, kesinlikle eğitimleri olmalı” diye konuştu.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise öncelikli hedeflerinin İstanbul’u afetlere dayanıklı bir şehir haline getirmek olduğunu belirterek özetle şöyle konuştu: “Üniversitelerin, enstitülerin, sivil toplum kuruluşlarının, merkezi ve yerel kamu kuruluşlarının hepsi; yetkileri, eğitimleri ve uzmanlıkları ölçüsünde bu sürece katılmalıdır. Önleyici ve rehabilite edici tüm süreçlerde herkes yer almalıdırlar. Çünkü bu bir seferberliktir. İstanbul en fazla risk oluşturan fay hattının üzerinde yer alıyor. Kanal İstanbul projesi kentteki hem kara hem de denizdeki ekolojik dengeyi değiştirecek riskler içeriyor.”

 

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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