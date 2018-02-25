Alman sefireden bağlama ziyafeti

Almanya Büyükelçilik rezidansındaki okuma akşamına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, eski bakanlardan Hikmet Çetin ve sanat dünyasından isimler katıldı. Büyükelçi Erdmann, Zülfü Livaneli’nin Türkiye’de herkes tarafından çok iyi tanındığını belirterek, “Bu rezidansı Türkiye ile Almanya’nın bir araya geldiği ve köprülerin oluştuğu mekan olarak görüyoruz. Bu akşam da bir köprü oluşturmak istiyoruz” dedi. Gecede, Livaneli’nin Serenad kitabından ‘Sürü’, ‘Mutluluk’, ‘Schubert’in Seranad’ı’ ve ‘Veda’ isimli bölümler okundu. Marion Erdmann, Almanca okuma yaparken, Zülfü Livaneli Türkçe okudu.



İkiliye çelloda Şebnem Yıldırım Orhan ve piyanoda Kaan Yüksel eşlik etti. Gecenin sonunda ise Marion Erdmann, sürpriz bir şekilde bağlamayı eline alarak, ‘Yiğidim Aslanım’ ve ‘Güneş Topla Benim İçin’ şarkılarını Türkçe ve Almanca olarak söyledi. Erdmann’a bağlama eğitmeni Eren Can Yıldız da eşlik etti.