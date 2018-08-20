Alman mühendisten özel ambalajlı zehir
MUĞLA Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen 25 yaşındaki Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 uyuşturucu öğütme aleti, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi.
Yakalanan skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü.
Gözaltına alınan T.M.N., Emniyet’teki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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