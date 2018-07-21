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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.07.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Alman kurdu oyunu

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Alman kurdu oyunu

Kayseri'de yaşayan Alper Esen isimli vatandaş, internet üzerinden köpek satın almak için konuştuğu kişiye para gönderdikten sonra bir daha ulaşamayınca adliyeye giderek şikayetçi oldu.

Alman kurduna merakının olduğunu ve satın almak için sosyal medya üzerinden bir köpek alım satım sayfası ile iletişime geçtiğini belirten Alper Esen, şahıs ile bir süre konuştuktan sonra kendisine bir miktar para gönderdiğini söyledi. Para gönderdikten sonra şahsa bir daha ulaşamadığını söyleyen Esen dolandırıldığını anlayınca Kayseri Adalet Sarayı'na gelerek şikayet başvurusunda bulundu.

Alper Esen başından geçen olayları şöyle anlattı: "Kayseri’de köpek alım satım yapan facebook sayfası vardı. A.Ü. isimli şahıs orada Alman kurt köpeğinin resmini attı. Alman kurduna merakım olduğu için almak için mesaj attım. 'Erkeği 600 TL’den dişi kurdu ise 500 TL’den satarım' dedi. Ben de kendimden bahsettim. Benim de 300 TL’ye yakın bir param vardı. Ben '250’sini göndereyim, 250 TL’sini de hayvan gelince göndereyim' dedim. Anlaşarak 250 TL’yi yolladım. Daha sonra bana 'kalan parayı da yolladığın zaman köpeği o zaman göndereceğim' dedi. Daha sonra beni facebook’tan engelledi. Ardından telefonlarıma bakmamaya başladı. Ben de geldim ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım."

Alman kurdu oyunu

Alman kurdu oyunu

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