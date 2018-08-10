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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hasan DEMİRBAŞ / DHA
10.08.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Alman Hans’tan iş verdiği Türk ile ilgili şoke eden iddia!

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Alman Hans Joachum Haussner (81), Berlin'de iş verdiği Türk vatandaşı A.M.Ö.'nün kendisini dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Haussner, A.M.Ö.'nün kendisine Türkiye'de aldırdığı evlerini sattığını gözyaşı dökerek, anlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki yetimhanede büyüyen Hans Joachum Haussner, küçük yaşlarda sokaklarda gazete satmaya başladı. Türkiye'den Almanya'ya gelen gurbetçilerin çokluğunu gören Haussner, sattığı gazeteler arasına Türk gazetelerini de ekledi. Türklerle dostluğu böyle başlayan Haussner, daha çok para kazanmaya başlayınca gazete bayisi satın aldı. İşlerini iyice büyüten Haussner, bar, diskotek ve restoran gibi büyük işletmeler açtı. Gazete sattığı dönemde Türklerle dostluk kuran Haussner, 120 çalışanından 80'ini de Türklerden seçti. Haussner'in en büyük yardımcısı, Türkiye'den staj için gelen A.M.Ö. oldu. Haussner, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile göz dolduran A.M.Ö.'ye 4 büyük iş yerinin sorumluluğunu verdi. Haussner, parasını yönetmesi için de yetki verdiği A.M.Ö. ile 1975 yılında Alanya'ya tatile geldi.

FARKLI İLLERDE EV SATIN ALDIRDI

Haussner, ilk kez geldiği Alanya'yı çok beğendiğini belirterek, yakın dostu A.M.Ö.'nün ısrarı ile 1977 yılında ilçede 60 bin marka ev satın aldığını söyledi. A.M.Ö.'nün, yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerinin yasal olmadığını anlattığını belirten Haussner, evi A.M.Ö.'nün üstünde göründüğünü ileri sürdü. Haussner, A.M.Ö.'nün teşvikiyle 2011 yılında da Antalya merkezde ev satın aldığını dile getirdi. Noterde ev sahibine ödeme yaptıklarını aktaran Haussner, A.M.Ö.'nün İzmir'de ve İstanbul'da da kendisi için ev satın aldığını öne sürdü. 

2,5 MİLYON MARKI ÇEKME YETKİSİ VERDİ

Alman Haussner, "A.M.Ö. ile kız kardeşi M.Ö.'ye İsviçre'de bulunan hesabımdan istediği zaman para çekme yetkisi vermiştim. Bankada 2,5 milyon markım vardı. A.M.Ö., satın aldığım malların hepsine ortak olduğunu söyledi. Geçen yıl Almanya'da kendisinden bir miktar para istedim. Fakat o hiç param kalmadığını söyledi. Aramızda büyük bir tartışma çıktı. Bana 2 bin euro verdi ve Türkiye'ye bir daha gelmememi söyledi. Yaşananlardan çok etkilendim ve Berlin'de 2 ay hastanede kaldım. A.M.Ö., daha sonra yine Berlin'e gelerek bana 10 bin euro daha verdi ve Türkiye'ye döndü. Ben de kısa süre önce Antalya'ya yerleştim ve hakkımı arıyorum" dedi.

Hans Joachum Haussner, güveni kötüye kullandığı gerekçesiyle A.M.Ö. hakkında polise şikayette bulundu.

A.M.Ö. ise Haussner'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.

Alman Hans’tan iş verdiği Türk ile ilgili şoke eden iddia


 

 

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