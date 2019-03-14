Alman çift Taksim’de 8. kattan düştü
İstanbul Beyoğlu’ndaki Taksim Hill Otel’e dün gece saat 03.00 sıralarında gelen İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram ve kız arkadaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin, 8. katta bir odaya yerleşti.
Akşam saat 17.00 sıralarında odadan aşırı gürültü gelmesi üzerine, resepsiyon görevlisi odadaki sevgilileri telefonla arayarak gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Sevgililerin kavga ettikleri değerlendirilirken, saat 18.00 sıralarında otelin merdiven boşluğundan gürültü duyuldu. Otel görevlileri merdiven boşluğuna baktığında Narsin ve Padram’ın ağır yaralı olarak zeminde yattıklarını gördü. Hemen polis ve sağlık görevlileri çağırıldı. 27 yaşındaki Padram hayatını kaybederken, 29 yaşındaki Narsin’in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Alman sevgililerin Türkiye’ye turist olarak geldikleri belirlendi. Polis olayı intihar olarak değerlendirirken, yaralı Narsin’in iyileştiğinde vereceği ifadenin kilit önemde olduğu belirtildi.
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