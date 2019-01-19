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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Allerjik Egzema (atopik dermatit) nedir, tedavisi nasıl yapılmalıdır?

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Allerjik Egzema (atopik dermatit) nedir, tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Halk arasında bazen deri lezyonlarına mantarda olduğu gibi temre de denir. Peki Allerjik Egzema (atopik dermatit) tedavisi nasıl yapılmalıdır? İşte detaylar

Şikayetleri: Bebekliğin 2-3. ayından itibaren yanaklarda kol bacaklarda gövdede kaşıntılı keskin sınırlı sulantılı egzama, deri kuruluğu, çocuk büyüdükçe diz dirsek içlerinde kuru kaşıntılı egzama; erişkinde el egzaması boyun egzaması, bazı çocuk ve erişkinde tüm vücutta kaşıntı, kırmızı kepekli yaralar

Bulguları: Bu şikayetler yanında sık viral, stafilokkokkal, mantar kökenli deri enfeksiyonları oluşması, yünlü giysilerden rahatsız olma, terleme ile kaşıntı, deride kıl diplerinde barizleşme, dudakta çatlama, tekrarlayan keratokonjuktivit, gıda allerjileri,

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı için ailede ve bireyde atopik bünye, allerjik nezle, astım sorgulanır. İyi bir dermatolojik muayene ile tanı konur. Kanda IG E düzeyi %70-80 hastada yüksektir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Pamuklu giysiler kullanılmalı, İyi bir deri bakımı, uygun nemlendirici, kuruluk giderici krem losyonlar, sınırlı egzama bölgesine kısa süreli düşük güçte steroidli krem veya topikal kalsinörin inhibitörleri ciddi vakalarda uzman denetiminde PUVA, UVA1 , siklosporin vs. kullanılır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Hasta eğitimi yapılarak uygun giysi, cilt temizleyici ve cilt bakımı yapılır. Tetikleyici ajanlardan, şüpheli gıdalardan kaçınılır. Erken yaştan itibaren eşlik eden astım vs. gelişim açısından da yakın takip edilir.

 

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