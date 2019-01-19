Allerjik Egzema (atopik dermatit) nedir, tedavisi nasıl yapılmalıdır?
Halk arasında bazen deri lezyonlarına mantarda olduğu gibi temre de denir. Peki Allerjik Egzema (atopik dermatit) tedavisi nasıl yapılmalıdır? İşte detaylar
Şikayetleri: Bebekliğin 2-3. ayından itibaren yanaklarda kol bacaklarda gövdede kaşıntılı keskin sınırlı sulantılı egzama, deri kuruluğu, çocuk büyüdükçe diz dirsek içlerinde kuru kaşıntılı egzama; erişkinde el egzaması boyun egzaması, bazı çocuk ve erişkinde tüm vücutta kaşıntı, kırmızı kepekli yaralar
Bulguları: Bu şikayetler yanında sık viral, stafilokkokkal, mantar kökenli deri enfeksiyonları oluşması, yünlü giysilerden rahatsız olma, terleme ile kaşıntı, deride kıl diplerinde barizleşme, dudakta çatlama, tekrarlayan keratokonjuktivit, gıda allerjileri,
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı için ailede ve bireyde atopik bünye, allerjik nezle, astım sorgulanır. İyi bir dermatolojik muayene ile tanı konur. Kanda IG E düzeyi %70-80 hastada yüksektir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Pamuklu giysiler kullanılmalı, İyi bir deri bakımı, uygun nemlendirici, kuruluk giderici krem losyonlar, sınırlı egzama bölgesine kısa süreli düşük güçte steroidli krem veya topikal kalsinörin inhibitörleri ciddi vakalarda uzman denetiminde PUVA, UVA1 , siklosporin vs. kullanılır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Hasta eğitimi yapılarak uygun giysi, cilt temizleyici ve cilt bakımı yapılır. Tetikleyici ajanlardan, şüpheli gıdalardan kaçınılır. Erken yaştan itibaren eşlik eden astım vs. gelişim açısından da yakın takip edilir.
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