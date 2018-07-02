Başkan'ın silah isyanı: 'Allah'ını seven silah sıkmaz'

Ceylanpınar’da eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla’nın İstanbul’dan tedavi dönüşü karşılanması sırasında eli silahlı kişilerin havaya ateş açması dün sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın yaşandığı gün, Atilla’nın ağabeyi olan Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın karşılama için toplanan kalabalığı, ‘Allah’ını seven, bizi seven silah sıkmaz’ diye uyardığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla yaklaşık 2 aydır İstanbul’da tedavi görüyordu. Tedavisi tamamlanan Atilla’nın pazar günü Ceylanpınar’a geri dönüşü sırasında çekilen bir video dün sosyal medyada gündem konusu oldu. Videoda Atilla ve beraberindekilerin konvoyla Ceylanpınar’a gelişi sırasında bazı kişilerin makineli silahlarla havaya ateş ettiği kayıtlara yansıdı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Mehmet Sait Atilla’nın kardeşi olan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın toplanan kalabalığa, ateş açmamaları yönündeki uyarıları dikkat çekti. Toplanan kalabalığa önce teşekkür eden Başkan Menderes Atilla’nın, “Binlerce kişi toplanmışsınız reis babayı karşıladınız. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Silah sıkmayın. Allah’ını seven, bizleri seven silah sıkmaz. Çünkü bir kaza bela olur, öyle mi değil mi? Vicdan azabı çekeriz. Silah sıkmayın Allah için silah sıkmayın. Silah sıkmayın arkadaşlar” diye uyarıda bulunduğu görülüyor. Ancak başkanın uyarısına rağmen toplanan kalabalığın içinde bulunan bazı kişiler ateşe devam ediyor.