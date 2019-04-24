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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

"Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor"

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"Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor"

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in kullanıldığı çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanmadı. Furkan'ın annesi Gülperi Yiğit, "Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor" diyerek gözyaşı döktü.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı bulmak için yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ve 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bugünkü çalışmalarda jandarmanın kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet' de kullanıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik arazide gün boyu süren çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanmadı.

Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor

'OĞLUMU GETİRSİNLER, YÜREĞİM PARÇALANIYOR'

Budaklı Mahallesi'nde oğlu Furkan'dan gelecek iyi haberi bekleyen Gülperi Yiğit, gazetecilere açıklamada bulundu. Gülperi Yiğit, Furkan kaybolduğunda diğer oğlu 6 yaşındaki Ferhat'ın fizik tedavisi için Erzurum'da hastanede bulunduğunu söyledi. Anne Yiğit, Furkan'ın kaybolmasından sonra kayınbiraderininin kendisini eve getirdiğini anlattı. Gülperi Yiğit, "4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Furkan gitti, biri kız, 2 çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Çocuğumun tedavisi var, ona bakamıyorum. Furkan'ı getirsinler, çocuğumu doktora götüreceğim" diyerek gözyaşı döktü.

JANDARMADAKİ SORGULARI SÜRÜYOR

Bu arada, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Nisan'da 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan'ın babası Fehim, engelli amcası Yusuf, dedesi Eset ile babaannesi Hatmi Sultan Yiğit'in Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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